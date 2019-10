SVM heeft door één treffer de eerste zege binnen

Het is vooral de middag van Koos van der Galiën, die de afgelopen vier seizoenen trainer was van SVM. Nu is hij de eindverantwoordelijke bij Oudehaske, waarmee hij op bezoek gaat in Marknesse. De coach ziet in eerste instantie vooral een saai duel, want pas na een half uur ontstaat de eerste kans. Martin Peters kopt op de paal.