SVM kiest Jan Venema uit als nieuwe trainer

In oktober maakte hoofdtrainer De Jong kenbaar dat hij zijn contract vanwege privéredenen niet zal verlengen. De zoektocht van SVM heeft deze week witte rook opgeleverd in de persoon van Jan Venema, die als voetballer actief was bij Oeverzwaluwen in Koudum. Na het behalen van zijn trainerslicentie was Venema drie seizoenen trainer van SV NOK. Daarna vertrok hij voor twee seizoenen naar Workum, dat bij SVM in de competitie zit.