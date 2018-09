SVM wint bij terugkeer in de derde klasse van Bant

In de eerste helft had SVM meer balbezit, maar Bant had het achterin prima op orde. Na twintig minuten spelen kwam de wedstrijd wat meer los. Martin Peters miste een grote kans voor de thuisploeg en aan de andere kant schrok Tom Vermunt van de ruimte die hij had. De grootste kans voor Bant kwam van de voet van Hugo Beugels: zijn inzet werd knap gekeerd door Christiaan Haagsma. Na 36 minuten was het wel raak. Chris Berndsen onderschepte de bal op de helft van Bant en twee passes later stond Sander Heimens alleen voor de keeper: 1-0.