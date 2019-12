SVN’69 pakt eerste punt in eigen huis sinds maart

SVN’69 had voor rust de grootste kans op de openingstreffer. Leon Wessel vond echter doelman Jelle Verburg op zijn weg, in de rebound maaide Bastian Liemburg over de bal heen. Liemburg was na de pauze verantwoordelijk voor de 1-0 van de thuisploeg. Hij dook goed in de ruimte achter de laatste lijn, waarna hij Verburg passeerde.