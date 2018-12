Swift ’64 gaat door met Arjan ten Hove

Ten Hove volgde in Swifterbant Patrick Posthuma op en kende een lastige start. “Het team voetbalt overwegend goed en dominant, maar in de uitslagen is dat nog niet altijd zichtbaar. Ten Hove heeft het volle vertrouwen dat na de winterstop ook de resultaten verbeteren. Spelers en bestuur ondersteunen dat van harte”, laat het bestuur van de vereniging weten.

De oefenmeester was eerder werkzaam bij Go Ahead Kampen en was daarna vier jaar lang actief bij Kampen. In Swifterbant zijn ze blij met wat Ten Hove brengt. “Er is voetbal, beleving en organisatie. En Ten Hove geeft daar vorm aan.”