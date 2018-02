Swift’64 laat zege uit handen glippen

Vanaf het begin van de wedstrijd was de intentie van Swift duidelijk: compact spelen, zodat Oene niet gevaarlijk kon worden en vervolgens via de counter kansen creëren. Dat lukte heel aardig, met grote kansen voor Bas van Spronsen en Thim Verhoeven.

De eerste kans voor Oene viel te noteren in de 78ste minuut, die geen doelpunt opleverde. Een paar minuten later was het wel raak. Invaller Wiljan van Hell kreeg de ruimte om vanaf twintig meter te schieten en via het been van Bart Uil zette hij de gelijkmaker op het bord: 1-1. In de slotfase ging het spel op en neer, maar wisten beide ploegen geen doelpunt meer te forceren.