Swift’64 ronde verder na flitsend half uur

Video Kampioen Van der Kamp maakt mooiste doelpunt van mei

31 mei Ajacied Lasse Schöne deed het tegen Real Madrid, Wouter van der Kamp doet het namens Hoonhorst op bezoek bij Old Forward: een vrije trap vanaf de zijkant over de keeper heen het doel in. Door bezoekers van destentor.nl verkozen tot Doelpunt van de Maand.