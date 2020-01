Swift’64 vliegt knalhard uit districtsbeker

De koploper van de loodzware oostelijke klasse 1D liet er tegen derdeklasser Swift in de beginfase al geen gras over groeien. Binnen no-time stond er een 2-0 voorsprong op het scorebord in Wierden. Na een radiostilte van een klein kwartier schroefde SVZW voor rust de score verder op naar 4-0. Na rust kwam de ploeg uit Swifterbant zelf ook aan scoren toe via Mitchel Venverloo en Stan van Elp. Door nog drie goals van SVZW was het bij lange na niet genoeg om een dikke nederlaag en uitschakeling te ontlopen.