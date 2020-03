‘t Harde en WZC schieten weinig op met gelijkspel in teleurstellende topper

Op een hobbelig veld is het niet gek dat de openingstreffer valt na een lange bal van achteruit. Emir Balavac anticipeert het snelst en schiet WZC binnen tien minuten op een 0-1 voorsprong. Wat volgt is een slordige wedstrijd, waarin beide ploegen heel moeilijk tot kansen komen. SV ‘t Harde probeert het wel, maar zelfs ballen over een paar meter komen niet aan. De gasten loeren op de counter en zijn via de snelle Jarno van Essen een aantal keer gevaarlijk. Hij lijkt de 0-2 te maken, maar wordt op het moment van schieten keurig van de bal gelopen.

Tekenend voor de eerste helft is een poging van Balavac vanaf de middencirkel. De bal rolt tergend langzaam over de achterlijn. Ondertussen heeft de scheidsrechter het er maar druk mee. Veel kleine overtredingen die de wedstrijd niet ten goede komen. WZC-trainer Robert Slinkman is het een aantal keer niet eens met arbitrale beslissingen. Hij ziet dat het nog niet loopt bij zijn elftal, dat desondanks wel gaat rusten met een voorsprong.

De tweede helft begint geweldig voor ‘t Harde, dat via een kopbal van Lawrence Visch op 1-1 komt. Een minuut later kan WZC alweer op voorsprong komen, maar een afvallende bal uit een corner vliegt over het doel van Henry Schipper. Van Essen moet zijn ploeg na een klein uur op 1-2 brengen, maar ook zijn poging verdwijnt over het doel van ‘t Harde.

In het restant van de tweede helft wordt er door beide ploegen nog weinig gevoetbald. Op en naast het veld lopen de irritaties hoog op. Dat resulteert in een rode kaart voor Sam van Norel van ‘t Harde. Hij haalt de doorgebroken Tristan Keijl neer. WZC zoekt naar de voorsprong, maar vindt die niet. ‘t Harde is met een kopbal in de slotminuten nog het dichtst bij de overwinning.

Het gelijkspel is een hard gelag voor WZC. Door de nederlaag van ‘s Heerenbroek bij VEVO kon de ploeg van Slinkman de tweede periodetitel veroveren, maar dan had het wel moeten winnen. ‘s Heerenbroek blijft de koploper in de vierde klasse D, met een voorsprong van vijf en acht punten op respectievelijk WZC en ‘t Harde.