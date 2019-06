't Harde loopt vurig gewenste promotie mis

De Hardenezen hadden voor rust een groter spelaandeel, maar DVOV deed in het creëren van kansen niet onder. Voor ‘t Harde misten Stefan Marsman, Terence ten Brink en Quinten Turubassa prima kansen, terwijl DVOV via een harde kopbal van Jochem van de Kamp en een schot van Olaf Jonkman gevaarlijk werd. Beide keren lag de uitstekende keepende Henry Schipper in de weg.

De doelman blonk ook in de tweede helft uit, ook al deed hij dat met - waarschijnlijk - een gebroken pink, opgelopen in het begin van de wedstrijd. ‘t Harde voetbalde niet meer zoals het kan en oogde nerveus. DVOV zat er juist feller op en dwong Schipper tot enkele reddingen. Net nadat Ten Brink in de counter over had gemikt, leed Menno van ‘t Hul balverlies op de vijandige helft. In een paar tellen stond Jonkman vrij en nu was het wel raak.