Takehiro Kubo geeft selectie van Urk een exotisch tintje

KNVB-beker KNVB-be­ker: DOS Kampen ontvangt EVV, Sparta Nijkerk op zoek naar Cluzona

23 juli De KNVB heeft donderdag de loting verricht voor de voorronden van het toernooi om de KNVB-beker. In de eerste ronde, eind augustus, komen zes regionale teams binnen de lijnen. In de tweede ronde meldt ook HHC Hardenberg zich in het strijdperk.