Team Flevoland voldoet ondanks verlies in Almere aan de verwachtingen

Het provinciale amateurteam trad aan zonder spelers van hoofdklassers Flevo Boys en Urk, die zelf al in training zijn. In het Yanmar Stadion hield Flevoland een kwartier lang stand, voordat Rodney Kemp de 1-0 binnen prikte. Almere behield het overwicht en op het half uur ging het hard. In vijf minuten tijd scoorden Rogier Benschop, Anouar Aktaou en Thomas Prinsen.