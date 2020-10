Teamspeler Sijmon Eenkhoorn is nu ook een matchwinner namens Genemuiden

Bij Wesepe wil men de ‘sporthal­men­ta­li­teit’ buiten de deur houden

4 oktober Hij had gisteren eigenlijk langs de lijn moeten staan, maar Corona gooide bij vijfdeklasser Wesepe roet in het eten. ,,Dat is echt iets wat ik zal missen, dan moet ik maar een andere hobby zoeken,” zegt Henk Dijkslag ietwat teleurgesteld. Ondanks zijn leeftijd vlagt hij nog wekelijks de wedstrijden van het eerste. Niet zo gek dat je hem bij lange geen 75 jaar zou schatten. Iets terugdoen voor de club is voor hem vanzelfsprekend dus. Dat de plantjes op het terras er fleurig bij staan bijvoorbeeld, of dat er nieuwe sponsors komen. ,,Soms loop ik zomaar even naar de club, ook al hoef ik er niet te zijn. Er is altijd wel wat te doen.”