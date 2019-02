Technicus Van der Kolk (32) stopt na twaalf seizoenen bij SC Genemuiden

Genemuiden had Van der Kolk graag nog een extra seizoen willen houden, maar de aanvaller - die al twijfelde over zijn toekomst - kiest voor zijn gezin. Na twaalf seizoenen sluit hij het Sportclub-boek.

Van der Kolk kwam in 2007 over van Bennekom en was sindsdien een vaste waarde in de hoofdmacht van Genemuiden. Op sportpark De Wetering maakte de aanvaller kampioenschappen, bekerfinales en heroïsche bekerwedstrijden mee.