Tegen de counters van Sportclub Deventer is Harfsen niet opgewassen

vierde klasse eGrote uitslagen waren er in overvloed in de vierde klasse E. Helios zette de toon met winst met dubbele cijfers, maar ook Gorssel, Almen, Sportclub Deventer en Blauw Wit'66 konden fikse zeges boeken.

Harfsen was volgens Gertie Wichers zeker niet minder dan Sportclub Deventer, maar hij zag dat zijn team de kansen niet benutte. ,,De uitslag was wel geflatteerd. Het was net zoals voorgaande jaren een evenwichtige wedstrijd. Vorig jaar wonnen we met 3-4, maar waren we ook aan elkaar gewaagd. Vandaag was eigenlijk hetzelfde verhaal. 0-1 voor, vervolgens 2-1 achter en dan bijna 2-2. Vervolgens 3-1 en 3-2. Daarna krijg je kansen op 3-3, maar die mis je. En dan maakt Sportclub Deventer wel zijn kansen af. Wij laten kansen liggen, hun maken ze. Dat is de samenvatting van de wedstrijd, helaas.”

Wouter Groot Lipman, trainer van Sportclub Deventer, ging met een wat behoudendere tactiek deze wedstrijd in en zag zijn team efficiënt zijn. ,,We kozen ervoor om met een wat behoudende tactiek te spelen en wisten dat we onze borst nat konden maken. Bewust gekozen om op de counter te loeren. Eindelijk hebben we dat vrij efficiënt gedaan met vijf goals.”

Trainer Donovan Tegelaar zag Gorssel vooral in de eerste helft goed spelen tegen Terborg. ,,We begonnen scherp en kwamen wat gelukkig op 1-0. Toch was dit toen wel in verhouding van hoe de wedstrijd verliep. Daarna scoorden we snel de 2-0 en 3-0 en was het eigenlijk voor rust gedaan.” Verder merkte hij ook aan zijn spelers dat de aanwezigheid van de fans weer voor een boost zorgde. ,,Een van mijn spelers stuurde vrijdag een appje waarin hij zei dat ze hier lang op hebben gewacht. Dat ze voor de supporters en leden verplicht waren om alles te geven. Ik kan alleen maar complimenten geven dat ze dat tegen best een sterke tegenstander gedaan hebben.”

Gedomineerd

Almen speelde volgens coach Wilco Laconi de kansen tegen OBW goed uit. ,,De uitslag was meer dan terecht. We hebben gedomineerd. Geen kansen weggeven. Kregen veel ruimte en hadden erg zelfs nog wat meer gebruik van moeten maken. Dan was de uitslag nog hoger uitgevallen. Al met al waren het wel vijf hele mooie uitgespeelde goals.”

Ook SV Twello liet een stevige zege noteren, het versloeg RDC met 0-6. Tim Evers was met een hattrick de gevierde man. Blauw-Wit opende ook meteen met een driepunter buitenshuis. In Winterswijk zette de ploeg de plaatselijke FC met 3-0 opzij.

4E: Gorssel - Terborg 4-0 (3-0). 12. Stijn Stormink 1-0, 19. Robin Tuller 2-0, 29. Bram Bötzel 3-0, 90. Stormink 4-0.

Almen - OBW 5-0 (1-0). Yoran Diepenveen 1-0, Tom Kruiselbrink 2-0, Diepenveen 3-0, Kruiselbrink 4-0, Sander Diepenveen 5-0.

Harfsen - SC Deventer 2-5 (1-2). Luc Jimmink 1-0, Roan Koekoek 1-1, Stan Berends 1-2, Seb Moody 1-3, Ruben Wassink 2-3, Berends 2-4, Elvis Selimovic 2-5.

FC RDC – SV Twello 0-6 (0-1). 43. Tristan Roeterd 0-1, 48. Roeterd 0-2, 57. Jurre Spanjers 0-3, 64. Tim Evers 0-4, 78. Evers 0-5, 87. Evers 0-6.

FC Winterswijk – Blauw-Wit 0-3 (0-2). 25. Edwin Bolink 0-1, 35. Jarno Dijkstra 0-2, 90. Bolink 0-3.