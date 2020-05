‘Tegen degradatie vechten en dat overleven, is net zo mooi als kampioen worden’

Met Wim Snippe (34) verliest DOS Kampen een echte clubman. Hij kwam tot meer dan 350 wedstrijden in het eerste elftal. ,,Natuurlijk is dat iets om trots op te zijn. Ik heb de gehele jeugdopleiding binnen de club doorlopen. Als jeugdspeler was het mijn doel om één wedstrijd in het eerste te spelen. Dat zijn er uiteindelijk heel wat meer geworden.’’

,,Toen we in 2008 degradeerden uit de hoofdklasse kreeg ik af en toe een belletje van andere clubs. Ik heb echter geen moment gedacht aan een vertrek. Ik heb een kampioenschap mogen meemaken (2019), maar tegen degradatie vechten en uiteindelijk als winnaar uit de strijd komen, vond ik eigenlijk net zo mooi. Een doelpuntenmaker was ik niet. Ik kan me één doelpunt in de nacompetitie herinneren. Dat was een belangrijke treffer, maar ik vond de teamprestaties veel belangrijker.’’

,,De club weet dat ik bereid ben om nog wat te betekenen voor de selectie. Hoe en wat, weten we nog niet. Daar hopen we zo snel mogelijk duidelijkheid over te hebben.’’

De 32-jarige Sjoerd Klarenbeek was jarenlang de aanvoerder van het eerste elftal van SV Dalfsen, waarmee hij een indrukwekkende opmars beleefde. ,,Voetbal was een belangrijk onderdeel van mijn leven, maar het werd de laatste jaren steeds meer een verplichting. Desondanks kijk ik terug op een supermooie carrière.’’

,,De stap naar het eerste vond ik bijzonder en het was bijzonder om in mijn laatste jaren de aanvoerdersband te dragen, maar die mogen ze wat mij betreft ook wel afschaffen. Ik liet graag van me horen in het veld en durfde iemand wat sneller op zijn plek te zetten, maar dat zei meer iets over mijn persoonlijkheid.’’

,,De kampioenschappen waren mooi. Vorig jaar speelden we onze kampioenswedstrijd op bezoek bij Lemelerveld. Een afgeladen sportpark, maar een draak van een wedstrijd. Gelukkig wisten we met 0-1 te winnen. Daarnaast waren de oefenwedstrijden tegen PEC Zwolle elke keer weer bijzonder. Ik mis het spelletje nog niet, maar het volledig loslaten, dat nooit.’’

Rutger Postma (27) besluit na negen seizoenen SV Dedemsvaart een stapje terug te doen. ,,In mijn eerste jaren heb ik heel wat knieblessures gehad. Mijn knieschijf is een aantal keer uit de kom geweest. Met een kwetsbare knie op kunstgras voetballen, dat werkt gewoon niet. Dan heb ik de volgende dag moeite de trap op te komen.’’

,,Ik maakte in het seizoen 2011/2012 mijn debuut in de hoofdmacht. Dat was een bijzonder moment. Het kampioenschap in 2016 was speciaal, zeker omdat we het jaar ervoor nog degradeerden uit de derde klasse. We hadden een heel compleet team. Er liepen een paar jongens tussen die echt talent hadden. Helaas vertrokken die na een seizoen naar een club die hoger speelde.’’

