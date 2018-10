Tegendraadse Tuhuteru ziet altijd de zon schijnen

Heerlijk tegendraads, altijd geloven in jezelf. De 48-jarige Raymond Tuhuteru, bezig aan zijn tweede seizoen als trainer van De Hoven, gaat met de hekkensluiter in de vijfde klasse F van het zondagvoetbal voor een plaats bij de eerste zes. ,,Maar ik verwacht er niet te veel van."

In de laatste zes seizoenen eindigden de Zutphenaren vijf keer als tiende of lager, een klassering in het linkerrijtje zou een evenaring zijn van een twintig jaar oud record. ,,De spelers moeten niet doen wat ik wil dat ze doen, ze moeten doen wat ze kunnen."

Cruijff zou het niet mooier hebben kunnen verwoorden. De voormalig middenvelder van Doesburg, Sporting Ambon, Zutphania en De Hoven stopte pas op zijn 45e met voetbal. Hij eindigde als aanvaller bij de club waar hij nu met een mix van jong en oud de weg naar boven zoekt.

Smeerburger

,,Ik woon al dertig jaar in Zutphen, maar voel me nog steeds een Smeerburger, zoals Doesburgers ook wel worden genoemd. Dat gaat ook niet meer veranderen. Ja, in mijn laatste seizoenen was ik spits. De omgekeerde weg bewandeld? Nee joh. Als spits hoef je niet zo hard te lopen, dat mogen de jonkies doen. Ik zette vooral de lijnen uit."

Zijn kijk op het spelletje verraadt een grote levenslust: waarom somberen als je ook kunt geloven in iets moois. Ook na drie duels in het huidige seizoen is die basisgedachte van groot nut. Zijn ploeg staat laatste, kreeg al een dozijn tegentreffers en was vorige week kansloos tegen nieuwkomer Ratti/Socii: 1-7. Op doel stond toen de 46-jarige Marcel Ribbink, hij verving de 37-jarige Edwin Klaassen. ,,In dat duel misten we om diverse redenen een half elftal. Tijdens de wedstrijd vielen er nog eens twee spelers uit."

B1-doelman

,,Die donderdag stond Marcel op doel, Edwin kon niet. Edwin, onze gelegenheidskeeper, zou eigenlijk bij ons zou gaan vlaggen. We hadden geen keeper, we zijn nu aan het kijken of de B1-doelman wil aansluiten. Wat mij betreft heel graag. Zonder keeper verlies je duels."