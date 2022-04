Tegenvaller voor Columbia tegen laagvlieger Stevo, KCVO gaat er tegen Robur met de winst vandoor en een fraaie overwinning voor AGOVV in Wageningen

hoofdklasse Na de afgang in Aalten staat Berkum in het hart van de gevarenzo­ne

Zorgen in Zwolle, want Berkum staat na de nederlaag bij AZSV (3-1) - eentje van de kansloze soort - bij de laatste vier teams in de hoofdklasse. Een plaats die straks goed is voor degradatiewedstrijden.

3 april