Tegenvaller voor Lettele bij poging verbetering clubrecord

Voor Lettele speelt niet alleen deelname aan de nacompetitie en het promoveren een rol. De laatste jaren is er weinig aan de ploeg veranderd en elk jaar lijkt het er steeds iets meer op dat het klaar is voor een stapje hoger. Vorig jaar werd dan ook een record van 22 jaar geleden geëvenaard, namelijk vierde worden in de 4de klasse. Dit jaar zit er meer in en ziet de trainer mogelijkheden het eeuwige record eindelijk te breken.

Maar om dat record te breken is het wel van belang dat Lettele de punten blijft pakken. Na de winterstop heeft dat nog niet heel fortuinlijk uitgepakt. Vorige week werd met 5-1 bij Haarle verloren en dus moest het bij De Gazelle wel echt weer gaan gebeuren. De drift om het beter te doen dan vorige week en aansluiting te blijven houden met de top drie was ook binnen de ploeg zichtbaar. In de eerste helft oogde de ploeg van Beldman dan ook beheerster en scherper dan zijn tegenstander, die veel moeite leek te hebben om in de wedstrijd te komen. Na twintig minuten openden de bezoekers dan ook de score, wat in eerste instantie leek uit te lopen op een veelbelovende uitslag. Hoewel er aan kansen er geen gebrek was, liet de afwerking zeker te wensen over. De mokerslag volgde pas echt toen de thuisploeg tegen de verhouding een minuut voor rust de gelijkmaker scoorde, wat tevens de eindstand bleek.