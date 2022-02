Teleurstellende middag voor Alcides, Epe verstevigt koppositie en kelderkraker in Broekland eindigt onbeslist

Eerste klasse Debacle voor CSV Apeldoorn maakt dramaweek, na aangekon­digd vertrek Lars Huber, compleet

De 2-1 nederlaag in eigen huis tegen De Merino’s kwam als een mokerslag aan bij CSV Apeldoorn, maar het bericht eerder in de week over het vertrek van Lars Huber naar DVS’33 is zowaar een nog groter verlies voor de Orderbosbewoners. Trainer Jan Kromkamp zal volgend seizoen creatief moeten zijn om de smaakmaker te vervangen.

14:39