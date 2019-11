Tempelman verlaat SCD’83 na drie seizoenen

Tempelman zit als trainer in zijn derde seizoen bij SCD’83, waar hij jarenlang als middenvelder in het eerste team speelde. De resultaten waren in de laatste jaren niet denderend (negende en zevende). In de lopende competitie is SCD’83 bescheiden begonnen, met vijf punten uit de eerste acht wedstrijden zijn de geelhemden voorlaatste.