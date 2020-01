Ter Stege staat ook volgend seizoen langs de lijn bij De Gazelle

HOOFDKLASSE MSC verliest na histori­sche week met grote cijfers van Be Quick 1887

19 januari Het besluit van MSC om na 110 jaar te stoppen met prestatievoetbal op zondag is hard aangekomen bij het eerste elftal. Trainer Berry Zandink, na de 5-0 nederlaag tegen Be Quick 1887: ,,Het is rauw op ons dak gevallen.”