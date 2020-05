Terence ten Brink kiest voor een stap hogerop naar FC Horst

,,Terence ten Brink heeft zichzelf aangemeld omdat hij enorm graag nog eens op een hoger plan wil kijken wat hij nog in zijn mars heeft. Hij is multi-inzetbaar: als aanvallende en verdedigende middenvelder en kan ook centraal achterin. Zijn ervaring is prettig voor onze jonge groep’’, aldus TC-voorzitter John Martens sr.

Na vier jaar in ’t Harde was voor Ten Brink (31) de tijd rijp voor een terugkeer in Ermelo. ,,Het lijkt me een mooie stap omdat William Hunestein, een vriend van mij, er heen gaat. Trainer wordt John Martens, met wie ik vroeger bij FC Horst en VVOG heb gespeeld. Het tempo zal even wennen zijn maar ik verwacht dat ik dit aan kan. Ik heb jaren op dat niveau gespeeld.’’