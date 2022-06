Terwolde sneuvelt in finale om promotie, ondanks voorsprong na strafschop Max van Gerrevink

Op het sportpark in Barchem, waar de wedstrijd op neutraal terrein werd gespeeld, kwamen de mannen en vrouwen uit Terwolde ruim een uur voor de wedstrijd aan. Staf, spelers en fans, want Terwolde was ruim vertegenwoordigd in de Achterhoek. Een bus met vijftig man kwam al vroeg aanrijden, en een halfuur later stonden er op de weg naar het terrein ook nog tientallen auto’s. Er was iets om voor te spelen. Dat wist ook trainer Marc Möller. Van grote druk wilde hij vooraf niks weten. ,,Druk leg je jezelf op. Als we winnen promoveren we en als we verliezen blijven we in dezelfde klasse spelen. We willen allemaal natuurlijk promoveren en eindigen met een feestje. We hebben niks te verliezen.”