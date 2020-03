Teuge raakt ook bij degradatie niet in paniek

Helemaal als een verrassing komen de magere prestaties niet. De selectie zag een aantal belangrijke krachten vertrekken. En dat na een seizoen waarin handhaving ook maar kantje boord werd veiliggesteld. ,,Toen hadden we nog wel het gevoel dat we niet op die plek thuishoorden. In de winterstop stonden we nog in de top drie, daarna hebben we het een beetje verkloot", zegt Wientjes, die al een kleine tien jaar in de hoofdmacht speelt.

,,We hebben gewoon aardig wat kwaliteit ingeleverd de afgelopen jaren. Het was geen geheim dat het lastig zou worden, maar je begint ook niet met als doelstelling dat je geen laatste wilt worden. We begonnen goed en hadden na drie wedstrijden al vier punten. Ik dacht: misschien kunnen we toch verrassen. Maar ja, daarna hebben we geen punt meer gepakt. Nadeel is ook dat deze afdeling veel sterker is dan in voorgaande jaren."

In de winterstop stak de selectie de koppen bij elkaar en werd nagedacht over een nieuwe doelstelling. Wientjes: ,,Sommige jongens waren nog positief en hoopten dat rechtstreekse handhaving mogelijk was. De verschillen waren ook nog best klein. Maar we verloren direct van Advendo'57, waardoor dat eigenlijk al heel moeilijk werd."

Inmiddels is van de laatste plaats afkomen al bijna onmogelijk. Wientjes ziet de vierde klasse niet als schrikbeeld, met de achterliggende periode in gedachten. ,,Natuurlijk blijven we er alles aan doen, maar het is realistisch om ervan uit te gaan dat we volgend jaar vierde klasse spelen. Daar zullen we zeker weer vaker gaan winnen en ik heb ook wel zin in die positiviteit. De afgelopen anderhalf jaar hebben we geloof ik drie wedstrijden gewonnen, dat is niet leuk."

Hoewel de vierde klasse bij Sportclub Teuge niet als wenkend perspectief wordt gezien, prijst Wientjes de sfeer binnen de club. ,,Er is geen enkele paniek. Iedereen ziet dat we ons uiterste best doen en het publiek blijft ons steunen."

Die nuchterheid kan de club helpen op te krabbelen, zeker gezien de imposante jeugdafdeling die is opgebouwd. ,,We willen het met eigen jongens doen, daar moeten we het wel van hebben. Ze willen allemaal heel graag, maar juist voor jonge spelers is het nu lastig. In een goed draaiend team kun je makkelijker jeugd inpassen."

Voor de rest van het seizoen benadert Teuge ieder duel opnieuw als een kans op punten. ,,De trainingsopkomst is goed en ook de trainer blijft positief." Morgen wacht Veenendaal, ook geen ploeg die lekker in vorm is. ,,Veenendaal heeft ook al een aantal duels op rij verloren. Van de andere kant verloren we de eerste wedstrijd wel met 4-0. Dat zegt ook wel iets over ons."