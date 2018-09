Tevredenheid in beide kampen na duel in Heino

Eerstejaars hoofdcoach Poll wist op voorhand dat er een mogelijkheid was om de volgende bekerronde te bereiken, maar hij vond het veel belangrijker om terug te zien waarop wekelijks wordt getraind wordt. In grote delen van de wedstrijd lukte het de tweedeklasser uit Olst om met de gemaakte afspraken het hoger ingeschaalde Heino te ontregelen.

De tweede helft bleef qua spelbeeld lang in balans en had zelfs een verrassende wending kunnen nemen als Jelle Lucassen de aan Overwetering toegekende strafschop had benut.

Invaller Wilco Gerritsen besliste het duel in de slotfase met twee treffers. Trainer De Vogel was vooral blij met de bevestiging dat zijn selectie veel breder is dan vorig seizoen. Zijn ploeg is klaar voor een nieuw seizoen in de eerste klasse.