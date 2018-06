Thomas Bakker, sterker terug na Japans avontuur

Albatross handhaaft zich in derde klasse

21 juni Albatross heeft zich gehandhaafd in de derde klasse. Winst op Juventa’12 volstond donderdagavond. Het werd 2-3 in het voordeel van de ploeg uit Ugchelen. ,,Het was wel een heel lang seizoen zo, gelukkig nog wel met de juiste afloop”, zo zei Nol Reinders.