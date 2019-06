Tien nieuwe spelers bij ZAC voor het nieuwe seizoen

AANGEPASTE REGELS DVSV gepromo­veerd, Balkbrug niet gedegra­deerd

16:53 DVSV is zonder de finale te spelen gepromoveerd naar de vierde klasse van het zondagvoetbal. Tegelijkertijd is Balkbrug, ondanks een nederlaag tegen FC Harlingen, niet gedegradeerd. De KNVB heeft daarmee alle vrije plaatsen in de hogere klassen opgevuld.