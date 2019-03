Tiental Oranje Zwart houdt tegen Wacker punt over na vrije trap á la Schöne

In de eerste helft was het spel van de bezoekers uit Wanneperveen gerust dramatisch te noemen. Weinig duels werden gewonnen en nog minder kansen werden er gecreëerd. Wacker stelde daar bij vlagen nog aardig voetbal tegenover en forceerde met wat geluk de 1-0 via aanvoerder Edwin Dekker. Voor de middenvelder was het zijn honderdste doelpunt in het shirt van Wacker.