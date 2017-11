Tiental SDC Putten op karakter langs Huizen

De wedstrijd begon met een slordig spelend Putten dat de laagvlieger uit Huizen liet komen. De wedstrijd werd al snel opengebroken toen de balvaste Rick Degenaar na een potje goochelen in de zestien de vrijstaande Joost Heerschop bereikte. D

De 1-0 werd al snel gevolgd door een domper toen linksback Rick van den Brink de doorgebroken Hidde van der Veldt neerhaalde. Scheidsrechter Germs trok gedecideerd de rode kaart. De toegekende vrije trap werd op de onderkant lat geschoten door Quincy van Waveren. Gedurende de eerste helft groeide keeper Manuel Hoogewoning met een paar prachtige reflexen uit tot uitblinker aan Putten zijde. Ook na rust had de keeper een prachtige reflex in huis, maar was daarna kansloos op de rebound van Kevin Smit.