Tijdens het tweede duel na de rentree van Gorssel is voetbal even niet de belangrijkste zaak: ‘Het was schrikken’

derde divisie Genemuiden swingt langs Eemdijk na wereldgoal Magan: ‘Mede dankzij onze nieuwko­mers valt momenteel alles goed’

De Gaellemuniger voetbalfan die zaterdagmiddag strand of terras verkoos boven een bezoek aan sportpark De Wetering, is keihard afgestraft door een swingend SC Genemuiden. De thuisploeg veegde met 4-0 de vloer aan met koploper Eemdijk en nam het stokje over. Een wereldgoal van Marc Magan werkte bevrijdend. Rens van Benthem (op zijn favoriete spitspositie) scoorde tweemaal en bevestigt de 'flow’ waarin Genemuiden zit. ‘Mede dankzij onze nieuwkomers valt momenteel alles goed. Dit is genieten.’