Tim Benes wil de buurman graag beetje pijn doen

De typische vergelijking tussen het volkse Zwolsche Boys en het wat meer deftige ZAC gaat zoals het een stereotype betaamt niet volledig meer op, maar herbergt nog wel een kern van waarheid. De Zwolse grootheden van weleer treffen elkaar zaterdag, in de derde klasse C.

Tim Benes speelde vorig seizoen bij ZAC, maar voelt zich onderhand meer thuis bij rivaal en buurman Zwolsche Boys. ,,Als ik bijvoorbeeld de kantines vergelijk, zit daar een wereld van verschil in."

Dwarsverbanden

Er zijn dwarsverbanden te over tussen ZAC (van 1893) en Zwolsche Boys (1918). Historische grootheden die naast elkaar wonen, op zes meter van elkaar trainen en een samenwerkingsverband hebben bij het vrouwenvoetbal. De trainers van beide clubs hebben een verleden bij de buurman. Boys-stuurman Jan Verheijen begon zijn trainersloopbaan bij ZAC en keerde daar nog twee keer terug. John Beijen werd als speler van Zwolsche Boys kampioen van de hoofdklasse (1984) en was er liefst acht jaar hoofdtrainer.

Van de spelersgroepen is Tim Benes degene die het meest vooruit kijkt naar de clash. Vol verwachting klopt het hart van de verdediger (28) als hij vooruit kijkt naar de burenruzie op sportpark Jo van Marle. Aan de rechterkant wel te verstaan, bij ZAC. ,,Een derby is leuk, maar als je verliest is het dubbel vervelend. Dan weet je wat er gebeurt. Dan krijg je al die berichten. Ik denk dat ik dan de stad maar een keer over moet slaan. Als ik win, zal ik daar nog wel even de kantine ingaan. Met mijn Boys-trainingspakkie, haha."

Teleurstellend

Van revanchegevoelens is geen sprake bij Benes, die naar eigen zeggen een goed jaar had bij ZAC in de tweede klasse. Sportief gezien verliep het teleurstellend, ZAC degradeerde, maar in de hechte spelersgroep die bijna volledig bestaat uit 'eigen jongens' had hij het goed naar zijn zin.

Nu is Benes ook niet de typische volksjongen enerzijds of het studentikoze type anderzijds, maar meer iemand die daar tussen in hangt. Het volkse karakter van Zwolsche Boys spreekt hem iets meer aan en de plek waar dat het beste tot uiting komt is de kantine. ,,De kantine van Boys is tien keer zo gezellig als de ZAC-kantine. Die is bij wijze van spreken om zeven uur leeg en bij Boys is het dan nog volle bak. Daar hou ik zelf wel van. Ik ben student (geweest), maar ik denk dat ik beter tussen het volkse pas dan tussen de studenten."

Bravoure

Het grote verschil tussen de elftallen van ZAC en Zwolsche Boys zit hem momenteel niet zozeer in het voetbaltechnische- en tactische, maar meer in hoe het elftal zich presenteert en wat zij uitstraalt. 'Bravoure', is het woord dat Benes in dat verband gebruikt. Volgens hem kon het ZAC-elftal dat vorig seizoen degradeerde wel wat bravoure gebruiken. ,,Daar ontbreekt het bij ons niet aan. Misschien heeft Zwolsche Boys dat wel in overvloed, haha."

Het is een aspect dat in de ogen van Benes zaterdagmiddag wel eens doorslaggevend zou kunnen zijn. ,,Als er druk opstaat bij ZAC, denk ik dat zij het moeilijk krijgen en dat wij er over heen kunnen klappen."

De winnaar vindt zichzelf terug in de boezem van het klassement, de verliezer moet naar beneden kijken. Zo zijn er naast emotionele ook sportieve belangen.