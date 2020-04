Tim Siekman kan bij HHC Hardenberg de plaats innemen van Stephen Warmolts

Voor Siekman was het reden om terug te keren in de regio. ,,Ik heb altijd aangegeven dat als ik terugga naar de amateurs, dat ik terugga naar HHC Hardenberg. Je zit nu met corona en het wordt een onzekere transferperiode, met deze transfer kan ik zekerheid inbouwen. HHC is de amateurclub geweest waar ik mooie herinneringen aan heb.”

In de selectie van de nieuwe trainer Bert van Hunenstijn neemt Siekman de plaats in van Stephen Warmolts, die overstapt naar Kozakken Boys. Voorzitter Bert Beun is blij met de herintreder. ,,Vaak was er wederzijdse interesse, maar een carrière in Emmen en Lommel maken dat het even duurde voordat Tim weer deel zal uitmaken van onze selectie. Hij is een waardig opvolger voor Stephen Warmolts.”