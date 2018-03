Timon Nijkamp benijdt de rust die Manuel Neuer uitstraalt

Het is niet ongebruikelijk dat een doelman in de slotfase van een wedstrijd mee naar voren gaat, in een ultieme poging iets te forceren. Maar dat leidt zelden tot het gewenste resultaat. Afgelopen zondag wel, toen Timon Nijkamp de held van Basteom werd en de 2-2 op zijn naam bracht tegen Doesburg.

De wedstrijd was al tot ver in de blessuretijd gevorderd, toen de bezoekers - bij een 2-1 stand in het voordeel van thuisclub Doesburg - een vrije trap kregen, even over de middenlijn. Nijkamp (24) spoedde zich richting vijandelijk doel en maakte prompt de gelijkmaker.

De keeper kon - en kan een paar dagen later nog steeds - nauwelijks geloven dat door zijn toedoen de 2-2 op het scorebord kwam. ,,In de tweede helft probeerden we met opportunistisch voetbal te scoren. Dat lukte vooralsnog niet."

Binnenkoppen

Nijkamp besloot het er daarom maar eens op te wagen. ,,De bal werd uit die vrije trap hoog de zestien ingebracht. Het was erg druk in het strafschopgebied, de bal werd in eerste instantie weggewerkt en vervolgens opnieuw ingezet. Ik kon bij de paal binnenkoppen en de bal verdween via enkele spelers in het Doesburgse doel. Een gelukzalig moment."

Nijkamp begon zijn voetballoopbaan als 7-jarige bij Steenderen. ,,In het begin heb ik het nog even als veldspeler geprobeerd, maar al snel had ik door dat de plek onder de lat beter bij mij past. Dat rennen over het veld is niet echt mijn ding. Toen ik 17 was, kreeg ik een basisplaats in het eerste elftal. Na vier jaar Steenderen/Basteom ging ik naar tweedeklasser DCS in Zevenaar. Ik wilde namelijk wel eens weten waar mijn plafond lag."

Polsbreuk

,,Ik heb daar getraind, maar uiteindelijk geen minuut gespeeld. Voor aanvang van het nieuwe seizoen brak ik mijn pols. Tijdens een vakantie in Marmaris in Turkije was ik zo stom om met mijn vuist keihard tegen een boksbal te slaan. Uiteindelijk waren drie operaties nodig om alles weer goed op de plaats te krijgen. Ik ging terug naar Basteom, maar moest een vol seizoen geblesseerd toekijken. Met ingang van deze competitie doe ik eindelijk weer volop mee."

De doelman volgt een hbo-opleiding sportmanagement aan de hogeschool Windesheim in Zwolle. ,,Ik ben bezig met mijn laatste jaar en moet de komende periode afstuderen. In de beginjaren van de opleiding kon ik veel sporten. Dat is nu een stuk minder. De studie betreft onder meer het organiseren van sportevenementen en schrijven van sportbeleid voor verenigingen en gemeenten."

Wedstrijdspanning

Nijkamp overweegt voorlopig geen nieuwe overstap naar een andere club. ,,Ik heb het bij Basteom erg naar mijn zin en het is er gezellig. Ik probeer nog steeds bij te leren als keeper."