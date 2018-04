Tip keert bij OZC terug op het oude nest

Harm Jan Tip keert na twaalf seizoenen terug bij OZC. De linksback komt in de zomer over van eersteklasser SVZW uit Wierden.

De 34-jarige verdediger doorliep de jeugdopleiding in Ommen. Daarna speelde hij drie seizoenen in de hoofdmacht. Tip vervolgde zijn loopbaan daarna bij Go Ahead Kampen (vier seizoenen), Staphorst (zes seizoenen) en SVZW. In Wierden is Tip bezig aan zijn tweede seizoen. Hij is momenteel herstellende van een zware knieblessure.