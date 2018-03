Titelkansen slinken voor DOS na nederlaag

Na zeven minuten keek DOS al tegen een achterstand aan. Bas Adema verwerkte een voorzet compleet verkeerd, waardoor de bal via zijn knie achter zijn eigen doelman belandde: 1-0. Deze vroege voorsprong speelde Den Ham in de kaart, dat het met name van de counter moest hebben. Na twintig minuten kwam DOS wat beter in de wedstrijd, maar tot uitgespeelde kansen kwamen de geelhemden niet. De grootste kans van de eerste helft was voor Julian de Ruiter, maar zijn schot vloog over.