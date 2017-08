TKA trekt zich terug van Apeldoorn Cup

TKA-voorzitter Ahmet Uluisik noemt het spijtig dat zijn vereniging op het laatste moment moest afzeggen, maar vindt het ook een logische beslissing. ,,De uitnodiging kregen wij al in januari. Toen stonden wij er positief tegenover, maar in februari stelden wij Ugur Yildirim als nieuwe trainer aan en hij vindt het toch niet verstandig”, zegt Uluisik. ,,Te meer omdat een groot deel van onze selectie nog op vakantie is en we op 20 augustus ook pas beginnen met trainen. We moeten natuurlijk wel een representatief elftal op kunnen stellen.”