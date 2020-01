Toch geen rust voor Plessen, de nieuwe trainer van HTC

HTC was op zoek naar een nieuwe trainer sinds Van Dijk, die aan zijn vierde seizoen bezig is, aangaf zijn contract niet te verlengen. Van Dijk werd vorig seizoen kampioen met HTC in de vierde klasse en de club presteert ook goed in de derde klasse. Halverwege staat het zesde.

HTC is in zijn nopjes met de aanstelling van Plessen. Met de Zwollenaar haalt HTC niet alleen een clubman in huis, maar ook een zeer ervaren trainer. Na drie seizoenen met HTC in de derde klasse (2002/2004) werkte Plessen bij PEC Zwolle (één seizoen stage), VHK (vier seizoenen), SC Rouveen (drie seizoenen), SC Lutten (drie seizoenen) en Bergentheim (drie seizoenen) alvorens hij vorig jaar in Meppel neerstreek.