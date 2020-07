Toch nog een trainer-coach voor de vrouwen Be Quick'28, Edward Sijahailatua stapt in

OEFENWEDSTRIJD Sparta Nijkerk laat zich bij NAC van de beste kant zien en beperkt de nederlaag

20:24 Een knap resultaat voor Sparta Nijkerk. In Zundert was de ploeg uit de derde divisie dinsdag in een oefenwedstrijd volgens verwachting niet opgewassen tegen NAC Breda, maar bleef de schade zeer beperkt (1-0).