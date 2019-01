Toch nog zege voor ploeterend FC Meppel

In de eerste helft kreeg Meppel al vroeg een tegenvaller te verwerken. FC Meppel-keeper Stijn Koch torpedeerde Elsin Yilmaz in het strafschopgebied (zie foto). NEC Delfzijl-aanvoerder Nino Tualena benutte het buitenkansje: 0-1.

Het grasveld was door de kou hard en hobbelig en daar gingen de bezoekers slimmer mee om. Meppel kreeg alleen via een dood spelmoment met Jos Fidom een aardige kans. Zijn volley kon door de doelman tot hoekschop worden verwerkt.

Ook in de tweede helft was het NEC dat de betere ploeg was en de beste kansen kreeg. Doelman Koch moest een keer of drie redding brengen en maakte daarmee zijn fout uit de eerste helft enigszins goed. Een gebrek aan stootkracht voorin zorgde ervoor dat het werk van Koch FC Meppel lange tijd niets leek op te leveren.