Toeschouwers grote winnaars bij SVBV

Ook in de zestiende wedstrijd van deze competitie is het SVBV niet gelukt in 4C drie punten in de wacht te slepen. Gisteravond werd het bij FC Eibergen 5-5.

Trainer Toon Hillebrand van de club uit Barchem was trots. ,,We zijn in de laatste twintig minuten teruggekomen van een 5-2 achterstand. De toeschouwers hebben een waar spektakelstuk gezien, maar wij hadden liever de drie punten gehad. Het team heeft een geweldige veerkracht getoond en daar willen we op verder borduren richting de volgende wedstrijd.”

Klein Dochteren keerde met lege handen uit Vosseveld terug. De ploeg van trainer Raymond van der Heide liep in 5B tegen een 4-2 nederlaag aan. De coach zag enige verbetering. ,,We hebben tweemaal gescoord en dat is positief. Vosseveld was de beter voetballende ploeg. Toen het 2-1 werd, zag ik nog mogelijkheden, maar zij liepen weer snel verder weg.”