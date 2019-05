Toetje voor VIOS Vaassen laat nog even op zich wachten

VIOS begon sterk aan de wedstrijd. Het combineerde makkelijker dan de ploeg uit Harderwijk. Na ruim twintig minuten gaf Jacco Verstraten een goede pass op Mehmet Ali Akalin. Die kwam oog in oog te staan met de keeper en schoot de bal in de rechterhoek: 1-0. Zwart-Wit hanteerde veel de lange bal en de fysiek sterke aanvallers voorin wisten daar wel raad mee. Zij kregen genoeg kansen, maar de scherpte ontbrak.

Na rust leek de wedstrijd meer op rugby dan op voetbal. Er werden een aantal snoeiharde overtredingen gemaakt en de scheidsrechter moest vaak ingrijpen. Na ruim een uur voetballen werd VIOS-speler Jaron Dijksterhuis binnen de lijnen gebracht. Hij gaf de bal direct scherp voor en Zwart-Wit-verdediger Maurice van Plateringen schoot hem zo in eigen goal: 2-0.

VIOS had een ruime voorsprong en zakte iets in. De uitploeg gaf niet op en na zeventig minuten voetballen kopte Reijer Roelofsen knap de 2-1 binnen. VIOS kon de schade niet beperken, want Eric Jansen maakte ook de 2-2. Het thuisteam probeerde iets te forceren, maar moest genoegen nemen met een gelijkspel.