Tollebeek maakt einde aan een magere reeks

Na vier verloren wedstrijden op rij heeft Tollebeek weer eens drie punten gepakt. Door een prachtige vrije trap van Noah van der Reest, die de bal in de kruising deponeerde, werd met 1-0 gewonnen van SC Bolsward. Wat er deze wedstrijd wél goed ging? ,,We hebben strijd geleverd en daardoor de nul gehouden’', vertelt de centrale verdediger.

,,De teams waren erg aan elkaar gewaagd’’, begint Van der Reest. ,,Zij begonnen iets beter en daarna herpakten wij ons redelijk. Beide ploegen creëerden weinig kansen, dus het was voor de mensen langs de zijlijn misschien een saaie eerste helft. Toen mocht ik in de 38ste minuut aanleggen voor de vrije trap en schoot ik de bal met links binnen. Het is altijd de bedoeling de bal op doel te schieten en deze keer ging het iets beter dan alleen maar op doel.’’

Dubbele beloning

In de tweede helft zag Van der Reist Bolsward beter in de wedstrijd komen. ,,We stonden verdedigend goed en hielden alles dicht. We houden voor de eerste keer de nul dit seizoen, dus dat is een dubbele beloning voor vandaag. In een hectische slotfase hebben we een keer het geluk aan onze zijde gehad en mede door reddingen van onze keeper Dennis van Triest hebben we de overwinning over de streep kunnen trekken.’’

In de slotfase was er veel hectiek langs de zijlijn. Er was een aantal opstootjes, waarbij sprake zou zijn van natrappen aan de kant van de Friezen en waarbij het publiek de scheidsrechter luidkeels vroeg om een rode kaart. Ook werd geklaagd over het aantal minuten dat werd doorgespeeld en stond er iemand langs de zijlijn die al zeven minuten extra tijd had geklokt. ,,De scheids laat net zo lang doorspelen totdat er gescoord wordt’’, was één van de reacties.

Geknokt voor de nul

Maar wat ging er zo goed in vergelijking met de vorige verloren wedstrijden?. ,,Het belangrijkste is die nul. We stonden er als team en hebben er keihard voor geknokt. We hebben een aantal blessures en vandaag viel ook Joost Swart uit met een knieblessure waar hij wel vaker last van heeft. Ik verwacht niet dat hij er de volgende wedstrijd bij is. Blessures heb je altijd wel, dus daar kunnen we de slechte resultaten niet op afschuiven.”

Van der Reest ziet Tollebeek telkens goed starten. ,,We hebben vorig jaar met de derde plaats laten zien dat we goed kunnen voetballen en beginnen dit seizoen ook vaak goed aan de wedstrijd. Maar als we dan op voorsprong komen, worden we misschien een beetje zenuwachtig en gaat het een beetje stroef. Dit keer speelden we het goed uit en stond het achterin goed.’’

Doel