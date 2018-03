Tom IJzerman hoofdtrainer bij Dieze West

IJzerman neemt een risico met de stap naar Dieze West. Hij maakte als speler de opmars van de volksclub naar de hoofdklasse mee. Dieze West stortte daarna echter in elkaar en maakt dit seizoen in de laagste klasse van het zaterdagvoetbal een doorstart. ,,We moeten bijna bij nul beginnen. Maar ik heb daar veel vrienden en kennissen, genoeg om er wat van te maken.’’

De benoeming van IJzerman is bij de huidige trainer, Henry Landman, niet in goede aarde gevallen. Landman is overvallen door het nieuws. Hij laat aan Sportief Zwolle weten, dat hij gaat nadenken over de toekomst en misschien zaterdag niet op de bank zit als Dieze West tegen 's-Heerenbroek speelt.