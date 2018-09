Tom Roskam verzamelt hattricks, ook tegen Kampen

Roskam (23) sloot afgelopen seizoen zijn jaargang af met twee keer drie doelpunten. Eerst tegen DSV’61 (3-2), vervolgens tegen SC Rouveen (3-0), daarna zat zijn seizoen erop. Dit jaar gaat hij echter gewoon door met het verzamelen van hattricks, want tegen Kampen was het weer raak. Voor rust was het al bingo. ,,Kampen was van een dusdanig niveau, dat de doelpunten als rijpe appeltjes konden vallen. Maar een hattrick is natuurlijk wel heerlijk. Altijd goed voor een spits”, zegt Roskam.