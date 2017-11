Ton is na één jaar klaar bij Creil

Ton is nu vier maanden trainer bij de polderploeg, maar ziet al onvoldoende perspectief om er nog een jaar bij te plakken. ,,Met de krappe selectie zijn er te weinig mogelijkheden voor mij. Doordat ik te fanatiek ben heb ik het idee dat ik er niet het uiterste uit kan krijgen”, aldus Ton.

Creil staat na acht wedstrijden op de tiende plek in 4A Noord. ,,Ik zal mijn stinkende best blijven doen om Creil in de vierde klasse te houden.”