Ton stapt over naar VWC

Uit den Boogaard ontslagen bij AGOVV: 'Ik word de dupe van mijn eigen eerlijkheid'

14:53 Hans Uit den Boogaard is door AGOVV de laan uitgestuurd. Het was al bekend dat de 50-jarige oefenmeester na dit seizoen zou stoppen, maar de samenwerking is dus al een aantal maanden voor het seizoen stopgezet. De voormalig speler van AGOVV zat pas sinds begin dit seizoen op de bank op Sportpark Berg & Bos.