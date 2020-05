Tonego en SVM willen samenwerken bij de oudere jeugd

De gesprekken zijn opgestart omdat beide verenigingen moeite hebben meerdere jeugdteams vol te krijgen. Daardoor bestaat in de dorpen het risico dat jongeren afhaken. Door in deze leeftijdscategorie gecombineerde dorpenteams te formeren hopen beide verenigingen dat er meer voetballers behouden blijven voor de senioren.

De besturen van beide verenigingen benadrukken dat de toenadering er niet op gericht is om een fusie te bewerkstelligen. Tonego en SVM willen juist tot in lengte der jaren hun altijd beladen derby’s uit blijven vechten, de clubs troffen elkaar afgelopen seizoen in de derde klasse A.