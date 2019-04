Tonego pakt eerste punten van 2019

Na negen nederlagen op rij – de laatste overwinning dateerde van 15 december 2018 – weet Tonego eindelijk weer wat winnen is. Veenwouden werd in eigen huis met 1-0 verslagen.

Spectaculair was de wedstrijd niet. Tonego had de eerste helft het betere van het spel en kwam na een kwartier spelen verdiend op voorsprong via Joost op den Kelder. De linksbenige middenvelder schoot de bal met zijn verkeerde been hard in de kruising. Na de 1-0 hield Tonego de controle en kwamen de rood-witten geen enkel moment in de problemen.