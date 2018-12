Tonego-tijdperk Van Mourik niet oneindig

Van Mourik begon als hoofdtrainer in 2002 bij Nagele, waar hij vier jaar actief was. Daarna volgde er bij RKO ook een periode van vier jaar, om in 2009 eindverantwoordelijke bij Tonego te worden. Daarmee haalde hij voor het eerst in de clubhistorie de tweede klasse.

De grote vraag: waarom heb je dit besluit genomen?

,,Het is een keuze voor mijn eigen. Er waren een aantal zaken die speelden, waardoor mijn gevoel zei dat ik moest stoppen. Ik luister altijd naar mijn gevoel en heb daarom dit besluit genomen. Ik had nog wel vijf jaar door gekund, want ik heb reacties van spelers en club gehad dat het niet had gehoeven. Ze vinden het jammer. Maar na tien jaar is het mooi geweest."

Kun je al een voorstelling maken van een leven zonder Tonego?

,,Nee, dat beeld is moeilijk voor te stellen. Het is een fantastische groep en een fantastische club en ik heb er tien jaar fantastisch gewerkt. We hebben mindere periodes gehad, maar zijn ook gepromoveerd naar de tweede klasse. Er zijn jongens die op hun zeventiende bij het eerste zijn gekomen en alleen Steven van Mourik als trainer hebben gehad. Dat is bijzonder. Ik heb het heel lastig met deze keuze en dat wordt richting het einde vast nog lastiger."

Een periode van tien jaar met dezelfde trainer is vrij uniek in de voetbalwereld. Waarom was deze samenwerking zo goed?

,,Ik ben niet uniek, want er zijn best wel trainers die ook lange tijd bij een club zijn gebleven. Deze samenwerking was van twee kanten goed, het loopt heerlijk. Het is een stel prachtige jongens, waarmee ik nog altijd een goede verstandhouding heb. Daarin speelt ook de club een unieke rol. We zijn nuchter en beseffen dat we zomaar een keer in de vierde klasse kunnen spelen. Een degradatie wordt geaccepteerd. We degradeerden naar de vierde klasse en dan kan een club zeggen: rot jij maar op. Maar dat zit er hier niet in hoor."

Hoe ziet jouw toekomst er nu uit?

,,Dat weet ik echt niet. Er is geen andere club of zo, dat is absoluut niet de reden dat ik stop. Misschien ga ik wel een paar wedstrijdjes vlaggen, want we hebben geen vaste grensrechter. Kan ik op die manier langzaam afbouwen en blijf ik toch nog een beetje betrokken."

Je blijft de club vast en zeker volgen?